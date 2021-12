The Last Duel: Ben Affleck parla delle motivazioni dell’insuccesso commerciale del film

Ben Affleck, approfittando di una domanda sull'insuccesso commerciale di The Last Duel, parla dei cambiamenti in atto nell'industria cinematografica.

Esce oggi nei cinema House of Gucci, l’opera più recente di Ridley Scott: ma appena due mesi fa usciva quella precedente, The Last Duel, dramma storico di spessore e dal grande cast che, però, è stato un pesante insuccesso commerciale al box-office, con 30 milioni di dollari intascati a fronte di 100 spesi. Ben Affleck, tra i protagonisti del film, ha qualcosa da dire in merito…

Come ricorderete, lo stesso Scott si era detto amareggiato di questa cosa, difendendo la qualità del suo film così come la promozione pubblicitaria, e dando semplicemente la colpa al pubblico, troppo distratto, soprattutto quello della fascia dei millennial, troppo presi da cellulari e social per attenzionare film “seri”. Affleck, tuttavia, opera una riflessione più profonda:

Ridley è in quella fase della carriera in cui è, ovviamente, libero da preoccupazioni riguardo a quel che pensa la gente.

Davvero, la verità è che ho fatto film che non hanno funzionato e sono stati dei flop, che non erano buoni. È davvero facile capire questo e perché è successo. Il film [di turno] magari era una schifezza, e le persone non volevano vederlo, giusto? Questo film, The Last Duel, a me piace molto. È bello e funziona, ho visto che al pubblico piace, e sta anche andando bene in streaming. Non è uno di quei film che dici “Mannaggia, sarebbe stato bello se avesse funzionato”. Piuttosto, è più colpa dello smottamento che sto vedendo, e ne sto parlando con chiunque. Ci sono tante variabili, ma la conversazione è sempre la stessa: Come sta cambiando l’industria del cinema?

Una delle questioni fondamentali è che le persone che vogliono vedere drammi adulti, complicati, non basati su franchise, sono gli stessi che si dicono “Sai che c’è? Non voglio andare al cinema perché voglio metterlo in pausa, andare al bagno, finirlo il giorno dopo.”, questo e il fatto che puoi vederlo in ottima qualità a casa. Non è come quando ero un ragazzino e la tv di casa era un 11 pollici in bianco e nero. Ora puoi prenderti un 65 pollici al Walmart a 130 dollari. È tutto cambiato.

La pandemia ha dato una scossa a qualcosa che era già nell’aria, secondo l’attore e regista, che nota come The Way Back (in cui era protagonista) non sia andato granché al cinema, ma ha poi fatto ottimi numeri in streaming.

Sai che c’è? Non è male. Preferisco che la gente lo veda comunque e non bisogna per forza essere attaccati ai vecchi sistemi. L’esperienza cinematografica è grande, la amo, ma il modello di business è cambiato.

