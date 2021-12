The Last Duel: disponibile in Home Video il film di Ridley Scott

Da oggi disponibile in Blu-Ray, DVD e 4K UHD The Last Duel di Ridley Scott: la versione Home Video include anche il documentario inedito dietro le quinte.

The Last Duel, il film 20th Century Studios che racconta la vera storia dell’ultimo duello autorizzato dalla legge nella storia della Francia, è disponibile da oggi, 9 dicembre, in Blu-Ray, DVD e 4K UHD.

Oltre alle scene del film, la versione Home Video include anche la clip “Dietro le quinte di The Last Duel”, documentario inedito che ripercorre il processo di realizzazione del film attraverso la testimonianza del regista visionario Ridley Scott e dei filmmaker.

Interpretato dal vincitore dell’Oscar Matt Damon, dal due volte candidato all’Academy Award® Adam Driver, dalla vincitrice dell’Emmy Jodie Comer e dal due volte premio Oscar Ben Affleck, il film è un’appassionante storia di tradimento e vendetta ambientata nella brutalità della Francia del XIV secolo. Basato su eventi reali, il film rivela ipotesi a lungo sostenute sull’ultimo duello autorizzato in Francia tra Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver), due amici diventati acerrimi rivali. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), viene ferocemente aggredita da Le Gris, accusa che lui nega, lei si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita.

Il dietro le quinte di The Last Duel è un documentario inedito che ricostruisce il complesso lavoro di Ridley Scott durante la realizzazione del film, approfondendo insieme al cast e ai filmmaker le scelte riguardo ambientazioni, fotografia e recitazione.

