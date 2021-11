The Last Duel – Ridley Scott dà la colpa ai millennials per il fallimento al box office

Ridley Scott ha dato la colpa del fallimento al box office di The Last Duel ai millennials che stanno costantemente attaccati ai telefonini.

Dopo aver accusato i cinecomics di essere noiosi, Ridley Scott ha parlato del fallimento al box office di The Last Duel, il suo ultimo lungometraggio che nelle sale cinematografiche ha racimolato solo 27 milioni di dollari. Secondo Scott questi scarsi risultati al botteghino sono stati provocati dai millennials.

Ecco le parole di Ridley Scott sul fallimento al botteghino di The Last Duel:

Disney ha fatto un fantastico lavoro di promozione, penso che il problema sia semplicemente il fatto che oggi il pubblico è attaccato ai fo***i telefonini. Il millennial non vuole che gli venga proposto nulla, a meno che non si trovi sul telefono. Penso che questa non sia una cosa semplice, ma credo che la si stia affrontando con la questione Facebook. Tutto ciò è accaduto perché si sono date delle sicurezze sbagliate a questa generazione.

Interpretato dal vincitore dell’Oscar Matt Damon, dal due volte candidato all’Academy Award Adam Driver, dalla vincitrice dell’Emmy Jodie Comer e dal due volte premio Oscar Ben Affleck, il film è un’appassionante storia di tradimento e vendetta ambientata nella brutalità della Francia del XIV secolo.

Il film storico è un dramma cinematografico che fa riflettere, ambientato durante la guerra dei cent’anni, che esplora l’onnipresente potere degli uomini, la fragilità della giustizia, e la forza e il coraggio di una donna disposta a lottare da sola in nome della verità. Basato su eventi reali, il film rivela ipotesi a lungo sostenute sull’ultimo duello autorizzato in Francia tra Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver), due amici diventati acerrimi rivali. Carrouges è un rispettato cavaliere noto per il suo coraggio e la sua abilità sul campo di battaglia. Le Gris è uno scudiero normanno la cui intelligenza ed eloquenza lo rendono uno dei nobili più ammirati a corte. Quando la moglie di Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), viene ferocemente aggredita da Le Gris, accusa che lui nega, lei si rifiuta di rimanere in silenzio, facendosi avanti per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette in pericolo la sua vita. Il conseguente processo per combattimento, un estenuante duello all’ultimo sangue, mette il destino di tutti e tre nelle mani di Dio.