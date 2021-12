Fast and Furious 10 uscirà a maggio 2023

Universal Pictures ha deciso di spostare la data d’uscita di Fast and Furious 10, l’atteso penultimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel protagonista, che anziché arrivare nelle sale cinematografiche il 7 aprile 2023, uscirà il 19 maggio 2023.

Lo spostamento dell’uscita di Fast and Furious 10 a maggio 2023 porrà il film in un periodo in cui è prevista la distribuzione di due lungometraggi Disney: stiamo parlando de I Guardiani della Galassia vol.3, la cui uscita è prevista per il 5 maggio, e di The Little Mermaid, ovvero il live-action su La Sirenetta in arrivo il 26 maggio.

Il regista Justin Lin ha dichiarato che gli ultimi due film di Fast and Furious racconteranno un’unica storia. Ecco le sue parole: