Fast and Furious: gli ultimi due film racconteranno un’unica storia

Il regista Justin Lin ha di recente parlato a Collider rivelando che gli ultimi due capitoli di Fast and Furious, ovvero Fast and Furious 10 e 11, consisteranno in realtà in un’unica storia. Secondo il regista si tratta di una grande opportunità considerando soprattutto gli inizi del franchise.

Queste sono le parole del regista Justin Lin:

L’idea che gli ultimi due Fast and Furious faranno parte di un’unica storia è un’affermazione corretta. Sono molto contento perché quando è iniziato questo franchise bisognava guadagnarsi la prospettiva di un sequel, mentre stare qui e parlare del fatto che ci saranno due film è grandioso. Perciò ogni giorno, non appena mi sveglio, cerco di ripensare a ciò che è stato stabilito fino ad ora per arrivare ad ottenere il risultato migliore. Ma dire che gli ultimi due film saranno un’unica storia credo sia corretto.

Anche Vin Diesel ha confermato questa idea, dichiarando:

Già dal 2012 o 2013 io e Pablo Walker discutevamo della possibilità di chiudere la saga con il decimo film, ed essendo che faccio parte del Marvel Cinematic Universe mi viene naturale da pensare che quando hai una grossa storia alle spalle sia possibile chiuderla con due film. Era un qualcosa di cui abbiamo parlato e che è divenuto realtà.

Potrebbe interessarti questo approfondimento su Fast and Furious: