Guardiani della Galassia vol.3: iniziate ufficialmente le riprese

James Gunn attraverso un post sui social ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia vol.3, il terzo capitolo della saga sci-fi della Marvel, che vede, tra gli altri, protagonisti Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax) e Zoe Saldana (Gamora).

Queste sono le parole di James Gunn sull’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia vol.3:

Mentre questo è il post con l’immagine dei protagonisti.

It’s been a strange & long & at times challenging journey to get here, but the obstacles along the way have only made this moment more blissful. Back on set with my Guardians family for the first day of shooting #gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz

— James Gunn (@JamesGunn) November 8, 2021