Guardians Of The Galaxy Vol. 3: Will Poulter sarà Adam Warlock

Il Marvel Cinematic Universe ha ora il suo Adam Warlock: sarà Will Poulter a interpretarlo in Guardians Of The Galaxy Vol. 3, come conferma lo stesso James Gunn.

È dai tempi della scena alla fine di Guardiani della Galassia Vol.2 che i Marvel fan attendono l’arrivo di Adam Warlock nell’Universo Cinematografico Marvel: ora arriva la conferma che il personaggio farà il suo debutto in Guardians Of The Galaxy Vol. 3, interpretato dall’attore inglese Will Poulter.

Da un po’ di tempo si susseguivano rumor in proposito, ed effettivamente sono stati confermati da Deadline, che ha lanciato la notizia, ufficializzata infine dallo stesso regista James Gunn in un tweet.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um… Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E — James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021

Come sapete, gente, spesso abbatto i rumor fasulli, dunque… um… Benvenuto nella famiglia dei Guardiani, Will Poulter. È un fantastico attore e una persona magnifica. Ci vediamo tra un paio di settimane.

Poulter è noto per aver partecipato, ancora giovanissimo, a Le Cronache di Narnia e The Maze Runner, ma l’abbiamo visto anche in The Revenant e Midsommar, ad esempio.

Adam Warlock, invece, potentissimo essere sintetico, è stato introdotto con un teaser all’interno della scena post-credit del secondo film dei Guardiani.

Non ci sono molti dettagli sul film, attualmente: sappiamo solo che le riprese inizieranno a novembre, che il cast del team è confermato rispetto al precedente capitolo e che il film uscirà a maggio del 2023.

