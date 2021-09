La Sirenetta: il nuovo live-action Disney uscirà nel 2023

La Disney ha stabilito la data d’uscita per il nuovo live-action dedicato a La Sirenetta, il lungometraggio arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023. La data d’uscita precisa è quella del 26 maggio 2023. Dopo il film d’animazione del 1989 la storia de La Sirenetta arriva ad avere una nuova incarnazione.

L’uscita de La Sirenetta nel 2023 segue quella di adattamenti come Aladdin, Il Re Leone e La Bella e la Bestia. Gli incassi per questi live-action sono stati davvero importanti, e perciò la casa di Topolino sta procedendo a crearne altri.

I protagonisti del film sono Halle Bailey (Grown-ish) che guida un cast composto da Javier Bardem (Non è un Paese per vecchi) che farà il padre di Ariel, Daveed Diggs (Hamilton)che farà la voce di Sebastian, Jacob Tremblay (Luca) farà la voce di Flounder, Awkwafina (Shang-Chi) presterà la propria voce per Scuttle, Jonah Hauer-King (Little Women) farà il principe Eric, e Melissa McCarthy (Bridesmaids) sarà la cattiva Ursula.

Rob Marshall (Chicago, Pirati dei Caraibi, Il Ritorno di Marry Poppins) sarà il regista, e lavorerà su una sceneggiatura di Jane Goldman (Stardust, X-Men: First Class) e David Magee (Finding Neverland, Vita di Pi). Marshall farà da produttore assieme a John DeLuca (Into the Woods), Marc Platt (La La Land, Dear Evan Hansen), e Lin-Manuel Miranda (Hamilton).