L’iPhone 14 Pro avrà una fotocamera da 48MP e 8 GB di RAM

Il prossimo iPhone 14 Pro potrebbe avere una fotocamera da 48 MP e 8GB di RAM, un netto miglioramento rispetto all’equipaggiamento dell’iPhone 13 Pro. A dirlo è l‘analista Jeff Pu, che ha recentemente elaborato uno studio per conto dell’Haitong International Securities.

Nel 2022 Apple continuerà a proporre quattro diversi iPhone. La novità è che l’iPhone Mini verrà sostituito da un device con le stesse specifiche dell’iPhone 14 base, ma con uno schermo da 6,7 pollici. Sia l’iPhone 14, sia l’iPhone 14 Pro avranno dunque una variante ‘Max’ con uno schermo più ampio.

L’iPhone 14 Pro, scrive Pu nella sua analisi, sarà dotato di un comparto fotografico rinnovato, grazie ad un sensore grandangolare da 48 MP (affiancato da un ultra grandangolare da 12 MP e il teleobiettivo). Il sensore da 48 MP sarà in grado di registrare video in 8K. E, infatti, sembra che l’iPhone 14 Pro sarà il primo smartphone di Apple con una porta USB-C, proprio per la necessità di trasferire i file velocemente.

Non è l’unico rumor interessante emerso sui prossimi iPhone 14 Pro, che secondo il magazine coreano The Elec sarà anche il primo smartphone di Apple – dai tempi dell’iPhone X – a non avere il controverso notch. (“Siamo però sicuri che si tratti di una buona idea?”, si chiede una rivista americana)