L’iPhone 14 Pro non avrà il notch, dice The Elec. Ma è davvero una buona notizia?

Secondo The Elec i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max non avranno il notch. Ma non tutti pensano che sia probabile o addirittura auspicabile.

L’iPhone 14 Pro potrebbe essere il primo smartphone moderno di Apple senza l’amato/odiato notch. A riportarlo è il magazine coreano The Elec, citando fonti interne alla filiera di produzione dell’azienda.

L’assenza del notch sarebbe un’esclusiva degli smartphone di high-end di Apple: i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max monterebbero una fotocamera ‘hole-punch‘, a foro. Al contrario, l’iPhone 14 ‘base’ continuerebbe ad avere il notch (stessa storia per l’iPhone 14 da 6,7 pollici che dovrebbe sostituire l’iPhone Mini).

I nuovi iPhone 14 Pro / 14 Pro Max monteranno un display OLED LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), in continuità con gli attuali iPhone 13 Pro / 13 Pro Max. Display, continua The Elec, che dovrebbero venire forniti da Samsung Display e da LG.

I fan di Apple chiedono da tempo il superamento del notch, soluzione ritenuta ormai obsoleta o comunque in contrasto con i linguaggi di design attualmente in voga. Il notch, lo ricordiamo, contiene i sensori necessari al funzionamento di Face ID, il riconoscimento facciale di Apple.

In realtà non sono tutti convinti che la rimozione del notch sia poi così probabile, o addirittura auspicabile. Ad esempio il sito The Next Web ha scritto che il notch rappresenta un elemento distintivo degli iPhone, in un settore dove le differenze tra gli smartphone di una marca e quelli delle altre sono davvero minime.

Questa idea che il notch, più che motivo di disturbo, sia un vero e proprio marchio di fabbrica riconosciuto come tale da Apple, continua TNW, si ritroverebbe anche nel fatto che perfino i nuovi MacBook Pro ormai lo usano.