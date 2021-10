MacBook Pro: per Apple il notch è un’idea “geniale”

In seguito alla presentazione dei nuovi MacBook Pro, e in realtà quando i primi rumor avevano iniziato ad apparire in rete, moltissimi utenti si sono lamentati della presenza di un notch. Si tratta di una scelta a dir poco coraggiosa da parte del colosso di Cupertino, visto che è una completa rivisitazione rispetto al passato, che ovviamente non ha incontrato il consenso di tutti, anche se dovremo ancora vedere i veri risultati quando i device verranno consegnati.

Stando alla compagnia, che ha commentato in prima persona la questione, si tratta di un modo intelligente per dare agli utenti più spazio per i propri contenuti, considerando che la presenza di un notch ha permesso l’aumento dello spazio su schermo e delle cornici più sottili. A parlare del tutto è stato Shruti Haldea, manager per la linea di prodotti Mac e presentatrice nell’evento della scorsa settimana, che ha approfondito la questione in un’intervista al podcast Same Brain, di cui vi riportiamo qui di seguito un estratto tradotto.

Ciò che abbiamo fatto è stato semplicemente rendere il display più alto. Come sul notebook da 16 pollici, hai ancora un’area attiva di 16.0 pollici in diagonale in quella finestra da 16:10 pollici. Abbiamo semplicemente aumentato la grandezza del display e messo la barra del menu la sopra. Si tratta di un modo davvero intelligente per fornirvi maggiore spazio per i vostri contenuti, e quando siete in modalità a schermo intero, avete quella finestra in 16:10, ed è fantastica.

Ovviamente, come accennato avremo modo di testare le funzionalità dei nuovi MacBook Pro non appena questi verranno consegnati, ma c’è per fortuna da dire che sono stati comunque molti gli utenti che si sono fidati della scelta di Apple, vista la presenza di così tanti ordini da creare i primi problemi per le spedizioni, approfonditi in questo articolo.