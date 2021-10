MacBook Pro da 14 e da 16 pollici: confermati i primi ritardi per le spedizioni

Come da poco confermato, i nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici sono particolarmente richiesti, e iniziano i primi ritardi per le spedizioni.

In seguito all’annuncio dei nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici durante il suo nuovo evento, Apple ha confermato che i prodotti sarebbero stati spediti nel giro di pochissimo tempo. Infatti, come svelato ufficialmente dal negozio virtuale della compagnia, le prime consegne previste dovrebbero iniziare ad arrivare a partire dalla giornata del 26 ottobre 2021.

Tuttavia, i clienti che non sono riusciti – per un motivo o per un altro – a rientrare nella fase dei preordini, si trovano sin da subito a combattere con i primi ritardi relativi alle spedizioni.

Nello specifico, come riporta 9to5Mac, alcune nuove consegne sono infatti pronte a slittare addirittura fino al 2022, e degli utenti vedono che il proprio ordine è ancora in fase di preparazione per l’invio, il che potrebbe quindi sottolineare che anche chi ha effettuato il preordine dovrà aspettare qualche giorno aggiuntivo. Per fortuna, è possibile utilizzare il sito di UPS per controllare lo stato della propria spedizione, ma per determinati casi questo non fornisce ulteriori indicazioni.

I ritardi delle spedizioni riguardano ovviamente solo alcune specifiche configurazioni, visto che com’è noto Apple permette di personalizzare molto i device che offre. Acquistando dei nuovi device con il setup di di base dei dispositivi da 14 pollici, viene indicata una data di arrivo prevista che varia dal 16 novembre al 23 novembre. Per quel che riguarda i MacBook Pro da 16 pollici, la situazione è addirittura peggiore, visto che le date vanno dal 23 all’1 dicembre 2021 per le configurazioni stock.

Non sappiamo se all’effettivo Apple avrà modo nel corso delle prossime settimane di sistemare la situazione, riuscendo a produrre sufficienti scorte per soddisfare i clienti che non vedono l’ora di mettere mano su uno dei suoi nuovi prodotti alimentati dai prossimi SoC M1 Pro ed M1 Max.