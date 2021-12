iMac Pro da 27 pollici in arrivo nel 2022 con schermo miniLED?

Fra le aziende che vengono spesso prese di mira da diversi report non può mancare di certo Apple, visto che in moltissimi casi ci troviamo a saperne di più in merito a dei prodotti che verranno rilasciati prima ancora che la compagnia abbia modo di annunciarli. È stato questo ad esempio il caso del nuovo iPhone pieghevole, di cui abbiamo parlato nell’articolo che trovate a questo link, come anche dei nuovi iPhone 14 Pro, i quali a quanto pare si presenteranno con un totale di 48 GB di memoria per l’archiviazione e 8 GB di RAM (ne abbiamo parlato qui).

Come approfondito sulle pagine di 9to5Mac, un nuovo report ha parlato dell’arrivo dell’iMac Pro da 27 pollici con uno schermo miniLED e tecnologia ProMotion già nel corso della prima vera del prossimo anno. Si è trattato di informazioni fornite da DSCC, che in realtà non è stata la prima a parlare del tutto, visto che diverse precedenti fonti hanno puntato nella stessa direzione, indicando che si tratterà del terzo prodotto Apple con questo tipo di pannello.

Anche il noto insider Mark Gurman ha suggerito l’arrivo di un iMac high-end equipaggiato con un System on a Chip Apple Silicon già nel corso del 2022, anche se stando a quanto riferito ciò è stato rinviato per fare spazio all’iMac M1 da 24 pollici. Stando al tipster Dylandkt, il nuovo iMac Pro avrà 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, proprio come i MacBook Pro, e anche per il SoC varrà lo stesso, con la possibilità di scegliere fra M1 Pro ed M1 Max.

Sembra che visto il basso volume di richiesto previsto il prezzo potrebbe essere alzato notevolmente da parte del colosso, ma staremo a vedere come si evolverà la situazione in seguito a degli annunci ufficiali.