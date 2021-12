Elon Musk: “Il prossimo merchandising di Tesla si pagherà in Dogecoin”

Lo store ufficiale di Tesla (quello che vende merchandising, non auto) accetterà i pagamenti in Dogecoin. "Vediamo come va", ha detto Elon Musk.

Tesla tornerà ad accettare i pagamenti in criptovalute. Non per acquistare le auto, quello è un capitolo (momentaneamente?) chiuso. Piuttosto, presto sarà possibile acquistare i gadget ufficiali di Tesla pagando in dogecoin, criptovaluta meme molto cara ad Elon Musk.

Sarà un piccolo esperimento. «Vedremo come va», ha detto Musk annunciando la novità. Pochi minuti dopo l’annuncio il Dogecoin ha fatto un balzo del 24%, portando la criptovaluta a 0,20$. Nulla di nuovo: era già successo altre volte che una dichiarazione di Elon Musk facesse impazzire il mercato delle criptovalute.

Non è chiaro se la criptovaluta potrà venire utilizzata per acquistare qualsiasi prodotto all’interno dello store di Tesla, o se al contrario sarà accettata solamente per alcuni gadget. Lo store di Tesla attualmente vende diversi oggetti, con un range di prezzo che oscilla trai 50 e 1900 dollari.

Nel corso degli anni Tesla ha venduto una miriade di gadget e oggetti diversi sfruttando il suo popolare brand. Tra questi anche una Tequila in edizione limitata e un fischietto a forma di Cyberpunk. Tutte edizioni limitate, che tendono ad andare sold out in breve tempo. Chissà, magari l’annuncio di Musk prelude la presentazione di una capsule collection dedicata proprio al Dogecoin o agli Shiba Inu (razza di Floki, il cane di Elon Musk).