Elon Musk presenta un fischietto ufficiale di Tesla: costa 50 dollari

Elon Musk ha presentato ufficialmente un fischietto ufficiale brandizzato Tesla. Si chiama Cyberwhistle, costa 50 dollari e nasce per parodizzare il panno ufficiale di Apple da 25 dollari. Ma la più grande beffa è che, scherzi a parte, questo costoso e inutile accessorio è già andato sold out.

Elon Musk non è nuovo a trovate di questo tipo. Praticamente tutte le aziende di Tesla hanno venduto qualche genere di merchandise folle nel corso degli anni. I gadget, spesso in edizione limitata, sono diventati dei veri e propri oggetti di culto. Dal cappello di Boring Company, passando per un lanciafiamme e una tequila ufficiale di Tesla.

“Non buttare i tuoi soldi sullo stupido panno di Apple, compra il nostro fischietto”, recita il claim che annuncia il nuovo gadget di Tesla. Il fischietto è ispirato al Cybertruck e ne riprende anche le caratteristiche linee del design.

Il gadget è durato pochissime ore. È già sold out. La data di spedizione non è nota, ma se vi fate un giro su eBay potete già trovare diverse persone che lo rivendono a cifre (ancora) più folli dei 50$ a cui era proposto.