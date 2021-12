OnePlus Pad: il tablet arriverà ad inizio 2022 (rumor)

Il primo tablet di OnePlus potrebbe essere molto vicino. In attesa di un annuncio ufficiale è stato soprannominato OnePlus Pad (nome effettivamente sotto trademark) e secondo il sito 91mobiles – che rivendica l’esclusiva del rumor – potrebbe uscire tra pochissimi mesi. Si parla di prima metà del 2022.

WCCF Tech sottolinea che il tablet potrebbe debuttare inizialmente in India e poi in Cina, seguendo una strategia già adottata da OnePlus per il lancio di altri prodotti ‘inediti’: vi ricordate le TV di OnePlus? Probabilmente il OnePlus Pad avrà una successiva release internazionale.

Prima di vedere il tablet e di conoscerne le specifiche potrebbero dover passare ancora diversi mesi. Probabilmente il OnePlus Pad non verrà presentato parallelamente al lancio del prossimo OnePlus 10 (sempre atteso per inizio 2022).

Attualmente il tablet è ancora un autentico mistero: non sappiamo nulla né sulle specifiche, né sul design. Non conosciamo nemmeno il suo possibile prezzo di riferimento.

