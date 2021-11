OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition: ecco la nuova edizione speciale

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition reimmagina il design del OnePlus Nord 2 con una cover posteriore a doppia pellicola in cui convivono i design di entrambi i marchi. La pellicola più esterna, in stile OnePlus, semplice ed elegante, è arricchita con alcuni elementi tipici di PAC-MAN, come gli iconici PAC-DOTS del gioco e lo stesso PAC-MAN.

Abbiamo avuto in anteprima questa edizione speciale, ecco il video di Itomi che ve la presenta:

Per lo strato più interno, il dispositivo in edizione speciale vanta un design fosforescente che si illumina al buio, così da rivelare un labirinto luminoso ispirato all’iconica mappa di PAC-MAN. Gli elementi OnePlus e Nord sono integrati nel labirinto.

Lo slider per le notifiche di OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition ha lo stesso colore blu scuro dei TURN-TO-BLUE, fantasmi vulnerabili di PAC-MAN che appaiono quando il giocatore mangia un POWER PELLET. Il OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è dotato di un supporto per telefono PAC-MAN fai-da-te, con i popolari personaggi del classico arcade. Il design del supporto è ispirato alle famose scale Penrose e simboleggia l’iconico ciclo di gioco di PAC-MAN.

“OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition riafferma l’impegno di OnePlus a fornire esperienze rinfrescanti e significative alla nostra comunità in continua crescita,” dice Pete Lau, Founder of OnePlus. “Il OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è dotato di tutte le incredibili caratteristiche che la nostra community ha amato del Nord 2 originale, ma le offre in un pacchetto sapientemente realizzato e completamente personalizzato per celebrare l’icona dei videogiochi PAC-MAN.”

“Dal 1980, PAC-MAN ha portato divertimento ai giocatori di tutto il mondo con il suo gameplay intuitivo, il design riconoscibile e la personalità multicolore,” ha dichiarato Aâdil Tayouga, EMEA Head of Licensing & Strategic Partnerships di BANDAI NAMCO Europe S.A.S.. “Siamo entusiasti di vedere come OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition riesca a catturare lo spirito giocoso e divertente del leggendario personaggio, grazie alla personalizzazione di hardware e software”.

Yutaka Fuse, Head of PAC-MAN & Global Business Section di BANDAI NAMCO Entertainment ha aggiunto: “Siamo molto lieti di vedere questa meravigliosa collaborazione con OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, dove il design e le caratteristiche che rappresentano PAC-MAN sono così ben integrate nel mondo del OnePlus Nord 2.”

OxygenOS gamificata

OxygenOS viene rinnovato in chiave retrò con OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, a partire dalle icone classiche del software che sono state ridisegnate con una divertente estetica pixelata ispirata ai videogiochi lo-fi.

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition viene fornito anche di sfondi statici e dinamici personalizzati, che raffigurano diverse fasi del viaggio di PAC-MAN nell’universo OnePlus. Per omaggiare il leggendario gameplay di PAC-MAN, gli utenti dovranno completare delle sfide sul dispositivo stesso per sbloccare altri sfondi segreti.

Il dispositivo vanta altri contenuti customizzati PAC-MAN, tra cui un filtro per la fotocamera personalizzato, animazioni personalizzate e il gioco PAC-MAN 256 preinstallato in modo che gli utenti possano iniziare immediatamente a combattere per i punteggi più alti, sgranocchiando palline e schivando i fantasmi.

Infine, il dispositivo è ricco di contenuti sbloccabili PAC-MAN come suonerie, adesivi fotografici e altro ancora. Tutti questi extra possono essere sbloccati completando le sfide su OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition.

Tutto ciò che ami del Nord 2

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition è dotato dello stesso potente hardware per la fotocamera, della stessa batteria interminabile da 4.500mAh con Warp Charge 65 e offre le stesse prestazioni veloci e fluide del normale OnePlus Nord 2.

Sul retro del dispositivo si trova una tripla fotocamera AI da 50MP, completa di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore Sony IMX766 in grado di catturare il 56% di luce in più rispetto al OnePlus Nord originale. Il sistema di telecamere lavora in tandem con il software assistito da AI e alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1200-AI di OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition. La combinazione di hardware potente e software intelligente rende possibili funzioni avanzate come Nightscape Ultra, una versione migliorata della modalità Nightscape di OnePlus, che consente agli utenti di scattare foto di qualità e più luminose in condizioni di scarsa luminosità, come 1 lux.

Oltre ad alimentare le funzioni avanzate della fotocamera, il chipset MediaTek Dimensity 1200-AI all’interno di OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition garantisce anche prestazioni della CPU più veloci del 65% e prestazioni della GPU migliorate del 125% rispetto al OnePlus Nord originale.

Proprio come la serie flagship OnePlus 9, OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition vanta una grande batteria a doppia cella da 4500mAh che può essere caricata da 0-100% in soli 30 minuti grazie alla potenza di Warp Charge 65.

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition vanta anche di un display Fluid AMOLED a 90Hz, due slot per schede SIM 5G e viene preinstallato con OxygenOS 11.3.

Prezzo e disponibilità

Per OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition sarà venduta solamente la variante da 12GB di RAM e 256GB di storage per 529€.

Sarà disponibile a partire da martedì 16 novembre alle 12.00 su oneplus.com e su amazon.it

COMUNICATO STAMPA