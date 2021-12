Elon Musk è la persona dell’anno del TIME Magazine: “Lo chiamavano pazzo, ora non ridono più”

Elon Musk è l’uomo dell’anno, secondo il TIME Magazine. Il fondatore di Tesla e SpaceX è il protagonista della copertina del numero del TIME che chiuderà dicembre, il più importante. È un genio sregolato e con le sue idee audaci è rapidamente diventato l’uomo più ricco del mondo nel corso del 2021. È anche noto per le sue posizioni controverse, spesso espresse con grande ironia e cinismo su Twitter.

Il 2021 è stato l’anno di ‘Elon, Il senza limiti’, scrive il TIME. Ad Aprile SpaceX ha vinto un contratto di esclusiva per il lander che riporterà l’uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972. A maggio ha presentato una puntata del Saturday Night Live. Ad ottobre il gigante del noleggio auto Hertz ha annunciato l’acquisto di 100.000 Tesla. (…). Le entrate per il fisco generate dalla vendita del 10% delle sue azioni Tesla finanzierà l’intero Dipartimento del Commercio per un anno. Vendita che era stata anticipata con un sondaggio su Twitter, nel tentativo di prendere in giro una proposta dei senatori progressisti per una nuova tassa sui miliardari