Elon Musk condurrà una puntata del Saturday Night Live

Il curriculum di Elon Musk conta già diverse apparizioni televisive e altrettanti cameo in serie TV e film. Questa volta all’imprenditore di origini sudafricane spetta un incarico eccezionale: Elon Musk condurrà un’intera puntata del Saturday Night Live.

Eh già, non sarà un semplice ospite. Il CEO di Tesla avrà il compito di dirigere le danze, accompagnando gli sketch comici e intervistando una certa cantante di fama internazionale chiamata Miley Cyrus. Sul web in moltissimi si stanno già chiedendo se sarà all’altezza del compito.

Elon Musk ha già dimostrato di essere una persona d’estremo carisma e sicuramente affabile, basti pensare alle diverse ospitate nel podcast di Joe Rogan. Ma questo quando si trova nella sedia dell’intervistato. Da intervistatore le cose si fanno più complicate. Sarà in grado d’intrattenere il pubblico senza parlare dei prodotti innovativi delle sue aziende?

Chissà, il N.1 di Tesla in passato aveva già dimostrato di avere una tolleranza per il cringe tutto sommato bassa e le possibilità che l’aria si faccia rapidamente poco confortevole c’è. Basti pensare al bizzarro dibattito che avvenne tra lui e Jack Ma – in assenza di un moderatore terzo – durante un evento di Shanghai un paio di anni fa. Speriamo che Miley Cyrus non decida di condividere le sue idee sulle intelligenze artificiali e sull’esplorazione di Marte, forse si risparmierà i silenzi imbarazzati e le smorfie di Elon Musk. O quantomeno, in caso, speriamo che le sue idee siano meno eterodosse di quelle del CEO di Alibaba. O forse no, del resto il SNL è un programma satirico e vedere Musk e Miley Cyrus delirare assieme sul futuro della tecnologia e dell’esplorazione spaziale ha decisamente un certo potenziale comico.

La puntata del Saturday Night Live condotta da Elon Musk è fissata per il prossimo 8 maggio. Non vediamo l’ora.