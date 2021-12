Zack Snyder svela la sua passione per Star Wars e Schwarzenegger in un video Netflix

Zack Snyder in un video di Netflix ha parlato delle sue passioni cinematografiche giovanili, chiamando in causa Star Wars, Schwarzenegger, e altro ancora.

Zack Snyder è stato ospite di Netflix in un video in cui, sponsorizzando l’uscita di Army of Thieves sulla piattaforma, ha raccontato della nascita della sua passione per il cinema, collegata a vari personaggi e film che hanno segnato il suo percorso di crescita e di amore per l’arte cinematografica.

Ecco il video di Zack Snyder che parla della nascita della sua passione per il cinema, legata anche a Star Wars e ad Arnold Schwarzenegger.

Raccontando di com’è nato il suo amore per il grande schermo Snyder ha rivelato che la sua prima grande passione è stata Star Wars, e che, ossessionato da personaggi e oggetti come il Millennium Falcon, passava molto tempo da piccolo a fare delle riprese con i gadget di Guerre Stellari.

Ma, affrontando la questione dei registi che hanno più influenzato Zack Snyder, il filmmaker ha citato Martin Scorsese, Brian De Parla e Paul Verhoeven. Da qui è nato anche il discorso riguardante Arnold Schwarzenegger, considerando che Snyder ha adorato Atto di Forza, ed il discorso su Schwarzenegger ha portato anche a Conan il Barbaro, ed alla passione di Snyder per il disegnatore Frank Frazetta.

Insomma, un piccolo vademecum per capire alcuni degli spunti creativi che hanno maggiormente segnato il percorso di Zack Snyder.