L’iPhone si sostituisce alla chiave dell’hotel

L’iPhone si sostituisce alla chiave della stanza dell’hotel. Apple ha annunciato una partnership con la catena Hyatt Hotel. Gli utenti potranno utilizzare i loro iPhone e Apple Watch per accedere alle stanze. Il progetto verrà presto attivato in sei diverse strutture della catena, poi verrà esteso al resto degli hotel.

La chiave viene caricata sull’app Wallet, che oltre alle carte di credito può già venire usata anche per le carte d’imbarco, i biglietti dei parchi tematici (come DisneyWorld) e molto altro – presto, in alcuni stati degli USA, anche per la patente.

La chiave dell’hotel può essere inserita all’interno dell’app Wallet al momento della prenotazione e quindi prima dell’arrivo nella struttura. Ovviamente la chiave verrà attivata solamente dopo l’orario di check-in.

A quel punto basta appoggiare l’iPhone o l’Apple Watch sul sensore NFC della porta e il gioco è fatto.

La funzione sarà inizialmente disponibile in sei diversi hotel: Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley e Hyatt Regency Long Beach.