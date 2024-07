Lunedì scorso, l’azienda spagnola Acciona ha presentato la NanoCar Silence S04, un veicolo elettrico progettato per la guida urbana. Dotata di batterie intercambiabili e un sistema di abbonamento per la sostituzione delle stesse, la NanoCar Silence S04 promette di risolvere due dei maggiori ostacoli all’adozione delle auto elettriche: il costo e l’autonomia di guida.

Innovazione nella mobilità urbana

La NanoCar Silence S04 è stata progettata per affrontare le sfide delle città moderne. Grazie al servizio di sostituzione delle batterie, i proprietari del veicolo possono cambiare le batterie esaurite con batterie nuove, presso stazioni dedicate. Questo servizio, basato su un abbonamento mensile, permette di superare il problema dell’autonomia delle auto elettriche e rende il veicolo più accessibile dal punto di vista economico.

I conducenti possiederanno l’auto, ma non le batterie, che potranno essere scambiate in circa 30 secondi presso “officine” dedicate situate in stazioni di servizio, centri commerciali, flagship store di Acciona e aree di parcheggio. Attualmente, in Spagna ci sono circa 140 stazioni di batterie, ma Acciona prevede di superare le 200 entro la fine dell’anno .

Un modello economico e sostenibile

Vendere il veicolo senza batteria riduce significativamente il costo iniziale. Grazie alle sovvenzioni statali e alle detrazioni fiscali, il modello più economico della NanoCar Silence S04 costerà meno di 7.000 euro. Optare per il modello di abbonamento, invece dell’acquisto della batteria, permette quindi di risparmiare migliaia di euro.

Il presidente di Acciona, Jose Manuel Entrecanales, ha dichiarato che, sebbene esistano già piccoli veicoli elettrici, la NanoCar Silence S04 sarà la più conveniente sul mercato grazie alla sua batteria rimovibile. Tuttavia, ha riconosciuto che l’auto dovrà vendere molto per essere redditizia.

Produzione e Mercato: la collaborazione con Nissan

La NanoCar Silence S04 sarà costruita negli stabilimenti di Barcellona, con una capacità produttiva di 20.000 veicoli all’anno. Acciona sta collaborando con Nissan per commercializzare il veicolo in Italia e Francia, con l’obiettivo di raggiungere altri mercati europei, tra cui la Germania, a partire da settembre.

La NanoCar Silence S04 rappresenta una svolta nel settore della mobilità elettrica urbana. La combinazione di un veicolo economico e sostenibile con un innovativo sistema di batterie intercambiabili potrebbe trasformare il modo in cui le persone si spostano nelle città europee. Con un costo accessibile e la comodità del servizio di abbonamento, la NanoCar Silence S04 potrebbe diventare una delle opzioni più attraenti per chi cerca un’auto elettrica pratica e conveniente.