Apple, documenti sul Wallet dell’iPhone: il debutto slitta nel 2022

Apple consentirà di digitalizzare la patente di guida, il documento sarà caricato sull'app wallet dell'iPhone. Ecco come funziona e in quali stati sarà disponibile.

La patente di guida comodamente in formato digitale e caricata sull’iPhone? Il progetto si farà, ma Apple è stata costretta a posticipare il lancio dell’iniziativa al prossimo anno.

Per il momento la digitalizzazione dei documenti riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, dove Apple ha collaborato con con alcuni Stati per dare valore legale ad una copia elettronica delle patenti di guida da conservare comodamente sull’app Wallet degli iPhone.

I primi a poter beneficiare della digitalizzazione del documento saranno i residenti di Arizona e Georgia, poi seguiranno anche Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma e Utah. L’obiettivo, chiaramente, è di introdurre questa possibilità anche nel resto degli USA. La speranza è che un domani – ma su questo non ci sono ancora notizie – potrebbe diventare possibile digitalizzare la patente e conservarla sugli iPhone anche in Italia, magari grazie ad un nuovo regolamento dell’Unione Europea.

Questa nuova feature, di straordinaria utilità, doveva debuttare su iOS 15 entro la fine del 2021. Purtroppo non sarà così. Apple ha aggiornato la pagina internet di presentazione dell’aggiornamento per l’app Wallet: se ne parla per il 2022.

Documenti validi ovunque? Anche su questo bisognerebbe aprire una parentesi. Sul lungo periodo sicuramente l’intenzione è quella, ma per il momento Apple garantisce il riconoscimento delle versioni elettroniche dei documenti esclusivamente in alcuni aeroporti americani.

Ogni volta che viene chiesto il documento, l’utente dovrà autorizzare il device usando i suoi dati biometrici – e quindi usando FaceID o TouchID.

Per quel che riguarda la procedura di caricamento della patente bisogna semplicemente scansionare la carta con la fotocamera dell’iPhone e quindi caricare un secondo selfie per verificare la propria identità. Nulla di più semplice.