Un team di scienziati internazionali al cui interno si trovano ricercatori dell’Università del Michigan, ha effettuato una scoperta davvero molto interessante che spiegherebbe l’inizio della sintesi proteica nei batteri. È noto a tutti il fatto che all’interno della cellula, il DNA trasporta il codice genetico per poter costruire le proteine.

Ad ogni modo, per poter fare ciò, la cellula crea una copia del DNA che prende il nome di mRNA. In questo processo, ci sarebbe l’altra molecola che prende il nome di ribosoma che va a leggere l’mRNA e la traduce in proteina. Su questo passaggio però ci sono dei punti oscuri, almeno prima fino a quando non è stata effettuata questa scoperta recente.

Scoperto il collegamento strutturale per l’inizio della sintesi proteica nei batteri

Grazie alla tecnologia avanzata, questo team di scienziati, ha visualizzato il modo in cui i ribosomi reclutano l’mRNA quando viene trascritto da un enzima che prende il nome di RNA polimerasi. Albert Weixlbaumer, noto ricercatore dell’Institut de gènètique ed de biologie moleculaire ed cellulaire in Francia nonché il co-diretto dello studio in questione, ha dichiarato:

Capire come il ribosoma cattura o ‘recluta’ l’mRNA è un prerequisito per tutto ciò che viene dopo, come ad esempio capire come può anche solo iniziare a interpretare le informazioni codificate nell’mRNA.

I ricercatori hanno così scoperto come l’RNAP che trascrive l’mRNA utilizza due ancore diverse per poter legare il ribosoma e poter in questo modo garantire una base solida affinché possa avvenire la sintesi proteica. Una scoperta che ha una grande importanza anche per la salute dell’uomo, perché offre potenzialità molto grandi per lo sviluppo di nuovi antibiotici.

Per giungere a questi risultati, sono state utilizzate diverse tecnologie e metodologie sulla base della specializzazione di ogni laboratorio e tramite questi hanno esaminato i processi coinvolti. Impiegati anche avanzati microscopi a fluorescenza per singole molecole e questo ha fatto si che potesse essere analizzata la cinetica della struttura.