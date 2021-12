Samsung Galaxy S22 in arrivo con lo stesso prezzo della scorsa serie?

Siamo ancora in attesa di scoprire le prime informazioni ufficiali riguardanti i nuovi Samsung Galaxy S22, che dovrebbero essere confermati nel giro di solamente qualche mese da parte del colosso sudcoreano. Sembra che infatti il palcoscenico sarà prima riservato durante il CES 2022 ai nuovi Galaxy S21 FE, e che solamente in seguito scopriremo di più in merito alla nuova serie principale del colosso, tuttavia già approfondita in parte grazie a diversi rumor.

Si parla questa volta del prezzo di lancio del prodotto base, che a quanto pare potrebbe essere lo stesso utilizzato per gli S21, 799 dollari (i quali verosimilmente corrisponderebbero a circa 700 euro al cambio attuale). Considerando quello che i telefoni avranno da offrire, ovviamente in base a quel che sappiamo prima dell’annuncio, potrebbe trattarsi ancora una volta di un prezzo molto competitivo, scelto da parte del colosso al fine di sbaragliare alcuni dispositivi della concorrenza.

A svelare il tutto sono state le pagine di SamMobile, sempre informate per quel che riguarda l’azienda in questione, anche se è bene prendere con le pinze il tutto fino a che una conferma ufficiale da parte della compagnia non sarà arrivata. C’è da specificare che Samsung ha dei piani ben precisi per quel che riguarda il prossimo anno, con degli obiettivi di vendita tutt’altro che trascurabili, di cui abbiamo parlato qui, e un prezzo di questo tipo potrebbe essere pensato proprio al fine di raggiungere quanto pronosticato in base alle prossime manovre del colosso.

Per quel che riguarda le fotocamere dei due nuovi gioiellini targati Samsung, molti dettagli sono già emersi, visto che a quanto pare verranno adottate soluzioni già familiari per i fan, in quanto presenti sugli scorsi modelli. Abbiamo parlato in maniera approfondita della questione nell’articolo che trovate a questo link.