Samsung punta a regnare sul mercato mobile, grosse previsioni per il 2022

È ormai un po’ di tempo che Samsung non riesce a ottenere i risultati sperati con la sua serie principale, la S. In vista del debutto degli S22, considerando che la maggioranza della fetta di mercato del colosso proviene invece dalla fascia budget, la compagnia ha dato il via a dei piani abbastanza pretenziosi.

Parliamo nello specifico, come riportato sulle pagine di Wccftech, di un report che svela il fatto che la compagnia vuole raggiungere il 22% (o quasi) del mercato il prossimo anno. Si stima che le vendite dei dispositivi mobile abbiano modo di crescere a 1,52 miliardi di unità, vendendo un totale di 390 milioni di dispositivi. A quanto pare, 33 di questi milioni dovrebbero essere garantiti solamente dalla nuova serie S22, che stando a quel che sappiamo verrà annunciata nel mese di febbraio 2022 grazie a un evento Unpacked dedicato.

Il numero si divide in 14 milioni per la versione base, 8 per quella Plus e 11 per la Ultra, la migliore ma ovviamente più costosa. La restante parte delle previsioni riguarda invece i nuovi A23 e A33, che dovrebbero invece venire venduti per un totale di 267 milioni di unità, a cui si aggiungono i 92 milioni dei nuovi A53 e A73. Come abbiamo avuto recentemente modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link, almeno per quel che riguarda i nuovi S21 FE, nelle strategie del colosso c’è la commercializzazione di un numero maggiore di colorazioni per i suoi articoli, con la possibilità che sempre di più possano offrire protezione contro acqua e polvere, anche all’infuori della gamma high-end curata da parte del colosso sudcoreano, come spiegato in questo approfondimento.

Staremo quindi a vedere se le rosee aspettative del colosso verranno confermate solamente nel corso del prossimo anno, che già nella parte iniziale dovrebbe avere modo di presentarci diverse sorprese sul fronte della telefonia.