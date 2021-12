Samsung Galaxy S21 FE: i nuovi render anticipano anche le colorazioni

Nel corso degli ultimi mesi i leak sul nuovo Samsung Galaxy S21 FE non sono mancati, e possiamo dire che questo è un eufemismo. Nonostante l’annuncio potrebbe essere ancora lontano circa un mese, visto che si prevede che i dispositivi verranno presentati durante il CES 2021 all’inizio di gennaio 2022, continuano ad arrivare fiumi di informazioni in merito ai dettagli sui nuovi telefoni, che non nascondono fondamentalmente più alcun segreto.

Dopo che abbiamo avuto modo di guardare da vicino le locandine ufficiali leakate, come approfondito nell’articolo che trovate a questo link, questa volta le informazioni riguardano le colorazioni con cui i dispositivi dovrebbero presentarsi sul mercato, le quali a quanto pare saranno: verde, rosa, bianca e nera, anche se non è detto che ulteriori non facciano capolino in fase di annuncio, continuano magari con la scelta di colorazioni meno popolari come le prime due. Trovate qui di seguito i render del tutto (che considerando che parliamo dell’S21 FE, non potevano di certo mancare).

Seppur il tutto non sia ancora confermato, novità dal colosso dovrebbero arrivare come accennato molto presto, visto che ormai il pericolo cancellazione di cui si parlava da tempo sembra per fortuna del tutto ormai scampato. Per quel che riguarda le specifiche tecniche dei device, questi dovrebbero offrire schermi Super AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ e 120 Hz di refresh rate.

In Italia lo smartphone dovrebbe presentarsi con One UI 4.0 basata su Android 12, Exynos 2100 (in altri paesi sostituito dallo Snapdragon 888), 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione. Pare che il colosso sudcoreano abbia optato per una fotocamera dei selfie da 32 MP, con invece un setup di 12 MP + 12 MP + 8 MP sul retro. Per il resto, si parla di certificazione IP68, batteria da 4.500mAh, 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.0.