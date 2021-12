Samsung punta alla certificazione IP-68 per tutti i dispositivi?

Samsung punta nel corso dei prossimi anni ad aumentare la propria quota di mercato per quel che riguarda i telefoni spediti in tutto il mondo, con i nuovi flagship, gli S22, che dovrebbero essere annunciati nel corso di un evento Unpacked a febbraio del prossimo anno. Mentre però il colosso continua a investire su dei modelli di fascia alta, come gli appena citati smartphone, o ad esempio i precedenti pieghevoli svelati sul finire dell’estate del 2021, non mancano anche novità per quel che riguarda le serie A budget, che permettono alla compagnia di registrare il maggior numero di vendite.

Stando a quanto riportato da The Elec, l’azienda ha intenzione di migliorare in particolar modo questi telefoni aggiungendo nuove feature, e permettendo agli stessi di competere quindi al meglio con le agguerritissime fasce di mercato media e basse della concorrenza. Stando a quel che sappiamo, i prossimi Galaxy della serie A saranno gli A33, A53, A53 5G (il che sarebbe in contrasto con l’ultimo report riguardante le versioni 5G, approfondito in questo specifico articolo) e A73, che verrebbero lanciati e presentati in un periodo di tempo che va da marzo a maggio.

Tutti potrebbero offrire a quanto pare la certificazione IP-68 per la resistenza all’acqua, che arriverebbe grazie a una semplificazione delle superfici pensata al fine di rendere più facile la produzione, con anche meno colori in arrivo.

Staremo in ogni caso a vedere se i nuovi device della serie A di Samsung si presenteranno come anticipato con questo tipo di resistenza e con ulteriori funzionalità, mentre attendiamo prima di scoprire di più in merito al nuovo Samsung S21 FE (che dovrebbe essere svelato al CES 2021 a gennaio) e sugli S22, pronti a rivelarsi teoricamente solo dopo un mese circa.