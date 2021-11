Samsung Galaxy A23 sarà l’ultimo telefono Samsung con una versione senza 5G?

Mentre Samsung ha fatto un piccolo salto avanti per quel che concerne la risoluzione delle fotocamere principale dei propri telefoni, è emerso che un nuovo gioiellino è in arrivo, si tratta del Samsung Galaxy A23.

Nello specifico, il tutto è stato svelato da parte del noto portale Galaxyclub.nl, dove è stato spiegato (come ripreso da SamMobile) che proprio come il suo predecessore, il Galaxy A22, il dispositivo si presenterà in due varianti, di cui una con il 5G e una senza, anche se a quanto pare sarà l’ultimo dispositivo del colosso sudcoreano a non “dare per scontata” questa tecnologia.

Come accennato, il nuovo telefono dovrebbe presentare un sensore da 50 MP, e purtroppo per il momento non abbiamo molti altri dettagli in merito al dispositivo, che dovrebbe presentato fra non troppo tempo da parte del colosso (a quanto pare già abbastanza indaffarato con gli S22).

È possibile che all’interno sia presente la classica batteria da 5.000mAh, anche se è prevista la presenza di un SoC migliore rispetto alla precedente serie (che offriva il Dimensity 700), come anche di uno schermo con maggiori possibilità. La finestra di lancio prevista è il Q2 2022, di conseguenza si parla del mese di giugno come scadenza, ma staremo a vedere quando la compagnia avrà modo di confermare i primi dettagli.