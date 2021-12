BMW sogna in grande: “2 milioni di auto elettriche su strada entro la fine del 2025”

Il futuro elettrico di BMW. Il Gruppo aggiorna i suoi obiettivi e annuncia l’intenzione di arrivare a quota 2 milioni di veicoli 100% elettrici venduti entro il 2025. Ma è solo l’inizio: nel 2030 – fa sapere l’azienda – una BMW venduta su due sarà completamente elettrica.

La situazione oggi: BMW questa settimana ha annunciato di aver venduto il suo primo milione di auto elettrificate — classe di veicoli che include sia i BEV che le ibride Plug-in. «È una pietra miliare nella transizione verso la mobilità elettrica», ha detto Pieter Nota, direttore vendite della casa automobilistica. BMW punta al raddoppio entro la fine di dicembre 2023.

Il 70% delle elettrificate vendute da BMW sono modelli ibridi plug-in, spiega la casa automobilistica. Le auto completamente elettriche rappresentano circa il 30% del segmento. Quest’ultimo è comunque un dato che fa ben sperare ed è destinato a crescere nel corso dei prossimi mesi. Prova ne è che le ultime 100% elettriche di BMW, i modelli i4 e iX, hanno già ottenuto ottimi risultati in termini di preordini. Per quanto riguarda la BMW i4, Pieter Nota non entra nei dettagli ma si limita a dire che ha raggiunto “un numero impressionante solamente in Europa”, parlando di un dato a cinque cifre.

Non solo BMW: continuano i lavori per l’elettrificazione anche degli altri brand. Attualmente il gruppo lavora ad una versione elettrica della MINI Countryman, oltre che all’attesa Rolls-Royce Spectre. L’obiettivo, spiega Nota, è di avere almeno un modello completamente elettrico nel 90% dei segmenti di mercato attualmente presidiati dal Gruppo BMW.