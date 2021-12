Samsung Galaxy A73: render leakati anticipano l’assenza del jack da 3,5 mm?

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali relative ai nuovi Samsung Galaxy A73, tuttavia le pagine di Zoutons, in collaborazione con OnLeaks, hanno svelato i primi render del nuovo dispositivo, che potrebbero essere presto confermati da parte del colosso sudcoreano. Abbiamo nello specifico a che fare con un telefono che dovrebbe presentarsi senza il jack da 3,5 mm per le cuffie, dettaglio che sicuramente non farà felici molti fan, specialmente considerando che non abbiamo a che fare con un dispositivo di fascia alta, che quindi mira invece alla grande utenza.

Per quel che riguarda gli altri dettagli emersi in merito al telefono, troviamo un display piatto da 6,7 pollici, il quale dovrebbe ospitare una fotocamera frontale Infinity-O, con anche un sensore per le impronte digitali posto sotto allo schermo che non può da tempo mancare per la serie in questione. Le misure dovrebbero essere di circa 163,8x75x7,6 mm, con una batteria all’interno da 5.000mAh e uno Snapdragon 750G.

L’obiettivo del nuovo dispositivo è apparente quello di fare un salto in avanti con la sua serie, che dovrebbe essere lanciata a dicembre del prossimo anno al prezzo di poco meno di 400 euro, in grado di mettere in competizione la compagnia con le offerte di OnePlus 10 e Redmi Note 11 Pro. Stando a quel che sappiamo il lancio potrebbe avvenire anche nel nostro paese sin dal day one, ma siamo attualmente in attesa di ricevere conferme ufficiali da parte del colosso sia per quel che riguarda il prezzo italiano, sia per le specifiche tecniche, di cui mancano tra le altre cose ancora diversi dettagli.

La compagnia pare avere ha intenzione di introdurre la certificazione IP-68 su molti dei suoi dispositivi anche per quel che concerne fascia media e bassa, ed è probabile che il Samsung Galaxy A73 non faccia eccezione.