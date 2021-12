L’ultimo giorno sulla Terra: foto e poster, dal 20 gennaio nei cinema

Il nuovo film di Romain Quirot, L’ultimo giorno sulla Terra, è una storia “visionaria ed ecologica” stando al comunicato stampa originale: la pellicola, che verrà distribuita nel nostro paese da Notorious Pictures, arriverà in sala il 20 gennaio 2022 e vedrà protagonisti Jean Reno, Hugo Becker e Lya Ouassadit Lessert. Vi presentiamo oggi le prime foto, il poster e la sinossi della pellicola.

Questa la sinossi ufficiale:

In un futuro non troppo lontano, la temperatura del pianeta terra è aumentata a dismisura, molte specie si sono estinte e centinaia di persone sono diventate rifugiati climatici. Un nuovo pianeta è apparso in cielo ed è in rotta di collisione con la terra. Solo un uomo può salvare il mondo, il suo nome è Paul W.R, tuttavia, a poche ore dell’inizio della missione l’astronauta è scomparso. Da allora tutti lo cercano.

Leggi anche: