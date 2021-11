Promises: trailer, foto e poster del film con Pierfrancesco Favino e Jean Reno

A partire dal suo romanzo “Les Promesses”, Amanda Sthers dirige Promises, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly e Jean Reno: vi presentiamo le foto ufficiali, il trailer e il poster del film, in arrivo nelle sale giovedì 18 novembre.

Nel cast del film Vision Distribution anche Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby e Ginnie Watson.

Questa la sinossi ufficiale:

Quando arriva il grande amore travolge tutto quello che incontra. Alexander è un uomo con un’infanzia difficile alle spalle, finalmente felice con sua moglie e la loro bambina. Laura è una gallerista d’arte in procinto di sposarsi. Quando si incontrano a una festa capiscono al primo sguardo che non avranno scampo. Ma la vita sembra avere altri piani per loro. Tra scelte che non riusciranno a compiere e un destino ripetutamente beffardo, attraverseranno tutta la loro esistenza tormentati da un sentimento che li divora. Perché un amore mai vissuto è un amore che non potrà mai morire.

