Spider-Man: No Way Home, primo spot italiano, le dichiarazioni sui sequel premature?

Mancano circa due settimane all’arrivo di Spider-Man: No Way Home nei cinema, e mentre i biglietti vanno letteralmente a ruba, Sony Pictures comincia a “tartassarci” di spot in proposito: quello che vi presentiamo oggi, dal titolo Incantesimo, è il primo ufficiale italiano.

Per il resto, arriva anche una piccola doccia fredda riguardo alle dichiarazioni sui sequel rilasciate ieri dalla produttrice Amy Pascal.

La produttrice, difatti, ieri aveva dichiarato, forse in preda ad eccessivo entusiasmo, che sono già all’opera sulla prossima trilogia del personaggio, sempre all’interno del Marvel Cinematic Universe e sempre con Tom Holland nei panni del protagonista Peter Parker.

Tuttavia, l’autorevole The Hollywood Reporter ha sollevato l’obiezione di alcuni anonimi insider a Sony, che ritengono le dichiarazioni di Pascal piuttosto premature, dato che sì, il rapporto di Sony con Holland è saldo (del resto, è protagonista anche di un altro franchise in partenza: quello di Uncharted) e anche i rapporti con Kevin Feige, Marvel Studios e Disney sembrano fiorenti. Però non vi è ancora alcun annuncio ufficiale in merito, e se già non conosciamo i dettagli del film presente, di certo Marvel non svela i piani per il futuro in questo modo, dato che nel calendario ufficiale del MCU, attualmente, non è compreso alcun nuovo film di Spider-Man, considerando anche che il futuro del “multiverso” cinematografico Marvel è attualmente ancora piuttosto incerto, perlomeno per il pubblico.

Leggi anche: