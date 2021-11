Spider-Man: No Way Home, bagarini rivendono i biglietti per il cinema a prezzi folli

Il tutto esaurito per le prevendite di Spider-Man: No Way Home ha portato i bagarini a rivendere a centinaia (se non migliaia) di dollari i biglietti del cinema.

Spider-Man: No Way Home uscirà il 15 dicembre nel nostro paese e il 17 negli USA, ma le prevendite sono attive già da poche ore negli States. L’unico problema? I siti di booking sono stati letteralmente presi d’assalto, con conseguenze notevoli e particolarmente spiacevoli per buona parte del pubblico, dato che molti biglietti sono finiti in mano ai bagarini, che stanno lucrando come non mai su questo attesissimo film.

Non solo, difatti, siti come AMC e Fandango hanno subito rallentamenti e disservizi vari – fino ad arrivare a veri e propri crash e agguerrite clickwar – ma la situazione ha favorito il bagarinaggio, dato che in molti, anche con l’aiuto di bot, si sono accaparrati i posti migliori solo con l’idea di rivenderli successivamente su siti di e-commerce come eBay.

E non stiamo parlando di sovrapprezzi leggermente rincarati: sulla piattaforma si trovano decine di biglietti “standard” (non particolari anteprime col cast o vantaggi aggiuntivi) a centinaia, se non migliaia di dollari. Stiamo parlando anche di sparate altissime da 20mila o 25mila dollari, prezzi che non hanno il minimo senso e su cui non c’è regolamentazione alcuna.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Leggi anche: