Spider-Man: Sony Pictures conferma Tom Holland nel ruolo per altri tre film

Spider-Man: No Way Home non sarà la fine dell'attuale corso del personaggio in Sony e nell'MCU: Amy Pascal ha confermato una nuova trilogia con Tom Holland.

Ultimamente, sono circolati parecchi rumor sul futuro cinematografico di Spider-Man in Sony: i dubbi erano principalmente rivolti al fatto che il personaggio potesse continuare il suo percorso (anche) all’interno del Marvel Cinematic Universe e che Peter Parker potrebbe cambiare interprete, liberando Tom Holland dalle “catene” del personaggio. Amy Pascal, storica produttrice della serie, afferma tuttavia che il futuro della serie è roseo e continuerà sulla stessa scia dei precedenti con Holland.

Questo non è l’ultimo film che faremo con Marvel, né l’ultimo di Spider-Man. Stiamo lavorando ai preparativi per il prossimo film di Spider-Man con Tom Holland e Marvel. Abbiamo pensato a questi come a una trilogia, e ora ci spostiamo sulla prossima trilogia. Questo non è l’ultimo dei nostri film nel MCU.

Naturalmente, non c’è alcun dettaglio in merito al futuro del personaggio, ma la conferma è comunque importante perché assicura che il personaggio resterà in “orbita Avengers” e non si limiterà a interagire con i personaggi in mano unicamente a Sony, come Venom e Morbius.

