OnePlus 10 Pro arriverà presto con lo Snapdragon 8 Gen 1?

Manca ormai davvero poco a quando Qualcomm avrà finalmente modo di svelare i suoi prossimi SoC flagship, che come accennato da moltissimi rumor arrivati in rete nel corso delle ultime settimane non si chiameranno Snapdragon 898, quanto invece Snapdragon 8 Gen 1. Non sappiamo ancora quali saranno tuttavia i primi dispositivi flagship a sfruttare le potenzialità dei nuovi gioiellini del colosso nel mondo dei SoC, e mentre lo Xiaomi 12 sembra sia uno dei candidati, anche altre aziende si starebbero affacciando a questi chip.

Vi abbiamo parlato in questo articolo del nuovo smartphone targato Motorola che sembra conterrà al suo interno lo Snapdragon 8 Gen 1, e a quanto pare, come riporta Gizmochina, anche il OnePlus 10 Pro arriverà con la piacevole novità al suo interno. Tuttavia, stando a quanto emerso, la compagnia non lancerà i suoi dispositivi nel mese di dicembre, e si prolungherà invece a gennaio per presentare i suoi prossimi telefoni high-end e portarli nel mercato cinese.

A quanto pare per il lancio globale risulterà invece necessario aspettare addirittura fino a marzo o aprile, anche se al momento quasi tutte le specifiche tecniche sono già emerse. Nello specifico, il nuovo OnePlus 10 Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,7 pollici AMOLED QHD+ con refresh rate di 120 Hz (ormai immancabile), con 8 GB o 12 GB di RAM LPPDDR5 e 128 GB o 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Non mancherebbe sul retro un setup con 3 fotocamere, di cui una 48 MP grandangolare, una 50 MP ultra grandangolare e una 8 MP telephoto, con invece una 32 MP per i selfie. Restiamo in attesa di ricevere conferma sia per quel che riguarda la possibile presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 nei nuovi telefoni, sia per le ulteriori specifiche tecniche, le quali teoricamente dovrebbero essere confermate da parte della compagnia nel giro di pochissime settimane.