Snapdragon 8 Gen 1: un altro telefono potrebbe sfruttarlo prima dello Xiaomi 12

Con Qualcomm che sembra ormai pronta a rilasciare al pubblico il suo nuovo gioiellino high-end, fino a poco fa noto come Snapdragon 898 ma quasi confermato come Snapdragon 8 Gen 1, è presente una “gara” per il primo telefono che integrerà il nuovo SoC. C’è da dire che diversi device sembrano ormai infatti pronti a essere lanciati e a sfruttare le potenzialità del dispositivo di fascia alta che Qualcomm dovrebbe presentare a brevissimo, ma mentre fino a poco tempo fa il candidato numero uno era lo Xiaomi 12, qualcosa è cambiato.

Stando a quel che sappiamo infatti, come da poco riportato da un’immagine ufficiale della compagnia, e svelato tempo a dietro dal noto leaker Digital Chat Station, Xiaomi terrà un evento nella parte finale di dicembre, nel quale dovrebbe avere modo di svelare al mondo il suo nuovo Xiaomi 12 di fascia alta e i vari dettagli legati ad esso. Tuttavia, considerando che si tratterebbe di un debutto del device a un mese di distanza rispetto all’annuncio dei nuovi System on a Chip, qualcuno potrebbe battere il colosso cinese sul tempo.

Anche se il tutto non è ancora confermato, a quanto pare sarebbe il Moto Edge X a prendere il trono in tal senso, togliendo anche a Xiaomi la possibilità di essere ancora una volta la prima ad adottare le nuove possibilità di Qualcomm. Resta ovviamente da vedere se Motorola opterà per il nuovo SoC top di gamma, o se invece verrà scelto un altro chip per il prossimo telefono tanto chiacchierato della compagnia.

Restiamo in attesa di scoprire di più in tal senso nel corso delle prossime settimane, anche se per fortuna non ci vorrà molto prima di scoprire la grande novità di Qualcomm, ed è davvero improbabile che Xiaomi rimandi la presentazione dei suoi device al prossimo anno.