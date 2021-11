OnePlus brevetta uno smartphone pieghevole con tre schermi e due cerniere

Mentre alcune compagnie si lanciano nel mondo degli smartphone pieghevoli pensando a dei modelli abbastanza standard, c’è chi sta già puntando al futuro della tecnologia. Parliamo nello specifico di OnePlus, la quale ha brevettato un dispositivo particolarmente interessante, che ovviamente non è detto venga finalizzato da parte della compagnia, trattandosi di un semplice piano possibile a cui il colosso ha pensato.

Abbiamo a che fare con un telefono che potrebbe presentarsi sul mercato con un totale di tre schermi, utilizzabili e funzionali grazie alla presenza di due cerniere, e pronti a offrire quindi delle dimensioni ancora più grandi degli Z Fold di Samsung, avvicinandosi infatti di più a quanto offerto dai tablet. Potete vedere il tutto qui di seguito.

Stando a quel che sappiamo, non sono pochi i brand che si stanno lanciando in questo mondo, anche se è più probabile che le compagnie non si spingano fino al punto in cui pare OnePlus voglia mirare.

Google stessa ha apparentemente deciso di abbandonare i suoi piani, forse per via dell’estrema concorrenza che si sta formando intorno alla tecnologia (ne abbiamo parlato qui), ma staremo a vedere come la situazione si evolverà e se il tutto tenderà a risultare sempre di più uno standard per i nuovi device.