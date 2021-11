Pixel Fold: ecco perché Google ha scelto di non produrre uno smartphone pieghevole

Google ha cancellato ogni progetto per la produzione del suo primo smartphone pieghevole? A dirlo è Ross Young di Display Supply Chain Consultants, citando fonti informate interne all’azienda.

Google lavorava da tempo al suo primo smartphone con schermo pieghevole, come del resto evidenziato da diverse prove emerse nel corso degli ultimi mesi. L’azienda, almeno per il momento, avrebbe scelto di fare un passo indietro a cancellare il progetto.

Secondo Young, Google non produrrà nessun Pixel Fold prima della fine del 2022.

Secondo Gizmodo, è verosimile che la scelta sia stata presa perché i costi di produzione dei componenti per gli smartphone pieghevoli sono ancora troppo onerosi. Sarebbe stato pressoché impossibile produrre un device con un prezzo concorrenziale rispetto all’offerta di Samsung, il principale produttore di smartphone pieghevoli.

Le nostri fonti ci hanno rivelato che Google è giunta alla conclusione che il suo pieghevole non sarebbe stato sufficientemente competitivo. Competere contro Samsung negli USA e in Europa, in una nicchia di mercato estremamente piccola, avrebbe comportato costi infinitamente superiori ai possibili ricavi