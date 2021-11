Squid Game: un abitante della Corea del Nord condannato a morte per aver diffuso copie della serie TV

Uno studente della Corea del Nord è stato condannato a morte per aver diffuso delle copie di Squid Game, ed altri studenti sono stati condannati ai lavori forzati.

Squid Game continua a creare polemiche e situazioni al limite, capaci di andare oltre il successo della serie TV: Variety ha diffuso una notizia che ha rivelato come uno studente che ha introdotto in Corea del Nord, attraverso una USB, delle copie di Squid Game sia stato addirittura condannato a morte.

Attraverso la diffusione delle copie di Squid Game altri sei studenti avrebbero visto la serie, e l’agenzia RFA ha riportato che:

Sei studenti che hanno visto lo show sono stati condannati a cinque anni di lavori forzati, mentre gli insegnanti e gli amministratori scolastici sono stati licenziati e rischiano di essere portati a lavorare in miniera.

Tutto ciò a causa di un provvedimento della Corea del Nord varato nel 2020, che stabilisce come sia proibito introdurre nel Paese materiale culturale proveniente dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Già ad aprile questo tipo di provvedimento aveva portato all’esecuzione di un uomo. In questo momento c’è apprensione per le sorti degli studenti.

La serie TV capace di battere tutti i record di visualizzazioni su Netflix ha creato varie controversie nel mondo, come la proibizione di costumi di Halloween a tema nelle scuole americane, fino ad arrivare a questa situazione shock in Corea del Nord.