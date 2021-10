Squid Game: proibiti i travestimenti tratti dalla serie TV in alcune scuole americane

Oltre a ottenere grande successo la serie TV Squid Game sta creando anche grandi polemiche, e dopo che in Italia è stata lanciata una petizione contro il telefilm, negli Stati Uniti alcune scuole hanno addirittura proibito i travestimenti tratti da Squid Game. Tutto ciò perché sembra che alcuni insegnanti abbiano notato dei tentativi di imitazione dei giochi tratti dalle varie puntate.

Chi conosce Squid Game sa come la serie si ispiri proprio a dei giochi per bambini trasformati però in sfide mortali, e presso la Fayetteville-Manlius School di Syracuse alcuni addetti ai lavori avrebbero notato la riproposizione di questi giochi.

Alcuni membri dello staff hanno notato come gli studenti stiano riproponendo dei giochi tratti da Squid Game- ha dichiarato il soprintendente Dr. Craig Tice- perciò stiamo avvertendo le famiglie, raccomandando loro di non far indossare ad Halloween ai propri figli dei costumi tratti dallo show, per evitare di dare un messaggio potenzialmente violento.

Un qualcosa di simile sarebbe successo anche in Florida, e tutto ciò accade nel momento in cui i costumi tratti da Squid Game sono stati i più acquistati e riproposti nei social durante questo periodo. Netflix ha replicato a tutto ciò sottolineando come la serie TV sia indirizzata ad un pubblico adulto, e che i genitori possono sfruttare il parental control per impedirne la visione.