Jack Teixeira, ex membro della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver rubato informazioni classificate dal Pentagono e averle condivise online. La condanna è stata emessa martedì dal giudice Indira Talwani presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts.

I dossier del Pentagono condivisi con i ‘gamer’

Teixeira aveva ammesso le sue responsabilità lo scorso marzo, dichiarandosi colpevole di sei capi d’accusa per il possesso e la trasmissione intenzionale di informazioni di difesa nazionale, in violazione dell’Espionage Act. Arrestato dall’FBI a North Dighton, Massachusetts, nell’aprile 2023, Teixeira è stato detenuto in custodia federale da metà maggio.

Trafugati anche i documenti sull’Ucraina

Stando ai documenti processuali, Teixeira aveva trascritto diversi documenti classificati, che poi condivideva su Discord, una piattaforma di social media utilizzata principalmente dai gamer. La condivisione dei documenti è iniziata intorno al 2022.

Tra i materiali divulgati, uno riguardava la fornitura di equipaggiamento all’Ucraina, mentre un altro riportava discussioni su un complotto di una nazione straniera per attaccare forze americane all’estero. Sebbene le autorità abbiano scoperto i documenti online nel marzo 2023, secondo i pubblici ministeri, Teixeira li aveva condivisi già a partire dal gennaio dello stesso anno. I documenti erano stati condivisi online esclusivamente con lo scopo di ricevere le attenzionzi degli altri membri dei server di Discord in cui era iscritto Teixeira.