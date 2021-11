Samsung potrebbe lanciare dei laptop con schermo pieghevole nel 2022

Con i suoi ultimi dispositivi pieghevoli, Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, il colosso sudcoreano è riuscito a fare un importante salto avanti per quel che riguarda il mercato dei dispositivi di questo tipo, anche se moltissime competitor sono ormai pronte a saltare sul treno al contempo.

Mentre potremo vederne però delle belle per quel che concerne nuovi telefoni pieghevoli nel corso dei prossimi anni, Samsung non è forse solamente al lavoro sui nuovi Z Fold 4 e Z Flip 4 (con il primo di questi che è già vittima di diversi report), visto che i lavori della compagnia per gli schermi OLED suggeriscono il fatto che anche dei laptop sarebbero in lavorazione. Questi sarebbero pensati per il debutto già nel corso del 2022 nonostante la situazione del mercato non particolarmente positiva.

Stando a quanto spiegato sulle pagine di SamMobile, i nuovi gioiellini prenderebbero il nome di “Galaxy Book Fold 17“, e offrirebbero un singolo schermo pieghevole, di cui metà funzionerebbe come tastiera e l’altra per la visualizzazione delle immagini. Sembra che l’annuncio potrebbe avvenire già all’inizio del 2022, di conseguenza con diversi mesi di distanza dai nuovi telefoni (presumibilmente, pronti a tornare verso la fine dell’estate con dei nuovi modelli).

C’è da dire che le presentazioni che i fan di Samsung si aspettano dai fan per l’inizio dell’anno non sono di certo poche, considerando che non ci sono ancora notizie relative ai prossimi Samsung Galaxy S21 FE e alla serie S22. Continuando con le informazioni, SamMobile, anche se questa volta senza parlare di presunte finestre di presentazione, ha accennato al fatto che Samsung sarebbe ormai pronta per parlare del suo design pieghevole a scorrimento, che si unirebbe ai vari report in rete che hanno potenzialmente anticipato l’arrivo di schermi letteralmente avvolgibili.

A quanto pare ci troveremo davanti a un nuovo evento dedicato ai display di nuova generazione, e la compagnia avrà modo di presentare il tutto insieme ai prossimi Z Fold 4 e Z Flip 4, ma non ci sono conferme neanche in tal senso, e restiamo infatti in attesa di novità da parte del colosso.