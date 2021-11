Samsung Galaxy Z Fold 4 arriverà senza uno slot per la S Pen?

Con i nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 che sono stati lanciati da pochissimo da parte del colosso sudcoreano, i fan sono già in attesa di scoprire in che modo la compagnia deciderà di migliorare la sua lineup di articoli pieghevoli con delle prossime novità. Parliamo nello specifico dei Z Fold 4 e Z Flip 4, che nonostante risultino verosimilmente ancora lontani moltissimi mesi, vengono già approfonditi da parte di leak e anticipazioni in rete.

Abbiamo a che fare questa volta con un report che parla nello specifico della S Pen, dettaglio molto importante, visto che il telefono Z Fold 4 ha avuto modo di supportare il device e sostituire (ovviamente solo a livello spirituale) la serie Note. A quanto pare, mentre il Galaxy S22 Ultra potrà però fare lo stesso, anche se restiamo in attesa di conferme per l’evento che dovrebbe avere luogo a gennaio a febbraio e mostrarci il device, sembra che non sarà lo stesso per il nuovo pieghevole di fascia alta di casa Samsung.

C’è da dire che il mercato si continua a fare sempre più particolarmente aggressivo per quel che riguarda gli smartphone pieghevoli, visto che moltissime aziende hanno deciso di interessarsi alla nicchia, e che di conseguenza Samsung si troverà presto a doversi scontrare con altre realtà e offerte da ogni fronte.

Stando a quanto da poco emerso, come abbiamo approfondito nell’articolo che trovate qui, il punto di forza del nuovo Z Fold 4 sarà quello di avere un prezzo di lancio nettamente minore rispetto a quello di quest’anno, dettaglio che dovrebbe ovviamente renderlo maggiormente competitivo. Non sappiamo in ogni caso se il prossimo pieghevole Samsung non offrirà uno slot per la S Pen, visto che la compagnia potrebbe cambiare il design del device in corso d’opera e offrirla intenzionalmente.