Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: trapelano le prime possibili migliorie

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sono da poco arrivati sul mercato, ma non mancano già i primi dettagli relativi a quello che la nuova serie di device potrebbe includere per i consumatori. Parliamo ovviamente dei prossimi pieghevoli del colosso sudcoreano, a rigor di logica Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che potrebbero però presentarsi nelle mani degli utenti solamente fra moltissimi mesi, ma sono già stati vittima di presunti leak.

Parlando del nuovo Z Flip 4, il tipster Ianzuk (come ripreso dal leaker Tron) ha accennato alla presenza di una seconda camera sotto al display, che questa volta verrebbe inserita anche per lo schermo più piccolo e non solo per il più grande, evitando quindi fastidiose punch-hole o ulteriori opzioni. Non dovrebbero mancare miglioramenti in tal senso anche per le potenzialità dei sensori, visto l’evolversi della tecnologia, anche per quel che concerne il set di camere frontali del nuovo gioiellino.

Si parla poi di una batteria da 4.400mAh, identica a quella attuale nelle dimensioni ma meno pesante, assieme a una migliore resistenza da acqua e polvere. Sembra tuttavia, stando a quanto emerso in precedenza, che la vera novità riguarderà un prezzo di lancio decisamente più basso.

Gli stessi miglioramenti riguarderebbero anche il nuovo Z Flip 4, che questa volta ospiterebbe la camera per i selfie sotto allo schermo per far risultare questa invisibile e non occupare spazio, con il device che sarebbe quindi più leggero e resistente ad acqua e polvere, anche se il prezzo del nuovo telefono pieghevole potrebbe risultare non molto più basso.

Possiamo aspettarci un debutto dei due nuovi telefoni Samsung già per il mese di agosto 2022, come riportato da PhoneArena, e speriamo ovviamente che la compagnia abbia davvero modo di portare avanti l’innovazione del mercato di questo tipo di device con un’imminente nuova serie.