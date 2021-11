Oppo Find X4 e X4 Pro: spuntano le specifiche di un primo dispositivo

Mentre si parla già del K9x, telefono di cui sono da poco emerse le specifiche tecniche (come approfondito in questo articolo), i leak non hanno di certo risparmiato la compagnia, approfondendo anche i nuovi Find X4 e Find X4 Pro. Nello specifico, la nuova versione degli smartphone con Snapdragon 870 e Snapdragon 888, come riportato dal noto leaker Digital Chat Station, avrà il supporto per la ricarica rapida a 80 W, anche se non ci sono dettagli relativi alla presunta capienza della batteria.

Parliamo in ogni caso di uno solo dei due device, visto che al momento non è ancora chiaro se le specifiche emerse riguardino la versione base o quella Pro. Parlando degli altri dettagli spuntati in rete, abbiamo a che fare con display da 6,7 pollici pronti a offrire una risoluzione 2K e un refresh rate di 120 Hz, ormai sempre più lo standard per quel che riguarda la fascia alta del mercato. Sappiamo che il chip all’interno dovrebbe essere il prossimo Snapdragon 8 Gen 1, nome di quello che era noto fino a qualche settimana fa come Snapdragon 898, ma che come confermato dalla compagnia fa invece parte del rebranding dei System on a Chip.

Mentre la camera per i selfie dovrebbe essere da 32 MP, sul retro pare sarà presente una 50 MP come primaria, un’ulteriore 50 MP come secondaria e una terza da 12 o 13 MP con Zoom 2x. Non ci sono dettagli neanche per quel che concerne lo spazio di archiviazione del nuovo il gioiellino targato Oppo, pare che la compagnia abbia optato per introdurre un totale di 12 GB di RAM.

Considerando che la maggior parte dei dettagli è in comune con l’X4 Pro è più facile immaginare che la compagnia avrà modo di confermare il tutto proprio per quel che riguarda questa versione, ma restiamo quindi in attesa dell’ufficializzazione del tutto.