Oppo K9x: trapelano le presunte specifiche della revisione

Recentemente, un modello di un telefono Oppo noto come PCGM10 è stato certificato dal TENAA e dalle agenzie 3C della Cina, come riportato sulle pagine di GizChina. Sembra che potrebbe trattarsi di un dispositivo della serie K9 della compagnia, con alcune prime informazioni che sono arrivate grazie a un tipster cinese, il quale potrebbe aver svelato le presunte specifiche del K9x.

Nello specifico, si parla di un telefono con un display da 6,5 pollici LCD e risoluzione Full HD+, super fluido grazie al supporto ai 120 Hz di refresh rate e resistente per via del Gorilla Glass 5. Pare che all’interno sarà presente un SoC Dimensity 900, con una batteria da 5.000mAh pronta a supportare la ricarica rapida fino a 30 W. Sul retro dovrebbe essere presente una fotocamera OmniVision da 64 MP come principale, assieme a un totale di due sensori aggiuntivi da 2 MP per macro e profondità.

Le dimensioni dovrebbero essere di 162,5 x 74,8 x 8,8 mm, con un peso che invece pare sarà di 191 grammi. Per quel che riguarda la disponibilità del nuovo presunto gioiellino di Oppo, si parla invece di un debutto con ColorOS basato su Android 11 e della possibilità di scegliere fra 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria per l’archiviazione.

Sembra che il telefono verrà lanciato nella giornata del 12 dicembre, con quindi un presunto reveal del tutto da parte della compagnia che farebbe capolino qualche giorno a dietro o proprio in concomitanza con il debutto sul mercato. Parlando del prezzo, dovremmo avere a che fare con un dispositivo di fascia media, che in base ai vari tagli di memoria dovrebbe presentarsi ai consumatori per più di 200 dollari, fino a un massimo di 300 circa. Resta il fatto che dovremo ottenere conferme per questi dettagli per quel che riguarda il mercato italiano, mentre aspettiamo l’ufficializzazione del telefono da parte della compagnia.