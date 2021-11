Netflix si allea con Spotify, nasce Neflix Hub con podcast, colonne sonore e molto altro

Netflix trova casa all’interno di Spotify. Nasce il Netflix Hub, uno spazio speciale interamente dedicato alle serie televisive e ai film originali di Netflix. Dalle colonne sonore, ai podcast con attore e registi passando per molti altri contenuti esclusivi.

“Spotify diventa il posto ideale per conoscere tutti i segreti di Squid Game, Bridgerton e Money Heist”, recita il comunicato congiunto delle due piattaforme.

Trovare le colonne sonore ufficiali delle produzioni Netflix non è mai stato così semplice. Per accedere al nuovo hub è sufficiente scrivere Netflix nel motore di ricerca interno a Spotify. Troverete molte playlist e album ufficiali curati direttamente da Netflix.

Per il momento Netflix Hub è disponibile esclusivamente in alcuni paesi, tra cui purtroppo non figura l’Italia. Il nuovo progetto è attivo in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e India. In futuro la collaborazione verrà estesa ad altri paesi.

Ma le novità per Spotify non finiscono qui. Recentemente sono finalmente arrivati, per tutti, i testi delle canzoni consultabili direttamente durante la riproduzione dei brani. Spotify ha anche portato i podcast a pagamento in Italia.

Non solo buone notizie. A molti abbonati di Spotify non va giù che la piattaforma non sia ancora supportata a livello nativo sugli HomePod di Apple. E in molti decidono di cancellare l’abbonamento a Spotify Premium.