Spotify introduce anche in Italia gli abbonamenti a pagamento, si parte con Il Sole 24 Ore

Arrivano anche in Italia - e in molti altri mercati - i podcast in abbonamento di Spotify. Si parte con 'Start' de Il Sole 24 Ore.

Arrivano anche in Italia i podcast a pagamento di Spotify. Per ascoltarli bisogna pagare un abbonamento mensile, per il momento si parte con un podcast de Il Sole 24 Ore.

Spotify da tempo sta puntando molto sui podcast, prova ne è che nel 2020 ha acquistato l’esclusiva del Joe Rogan’s Experience pagandola oltre 100 milioni di dollari. I podcast in abbonamento sono una novità: sono arrivati negli USA solamente lo scorso aprile, mentre da oggi il servizio è stato introdotto in altri 28 paesi, Italia inclusa.

Spotify, in questo modo, diventa un ottimo strumento di monetizzazione per tutti i content creator che si sono specializzati nella creazione di esperienza audio premium. Per il momento il catalogo italiano è ancora molto piccolo, tra le novità interessanti si segnala Start – Le notizie del Sole 24 Ore, rassegna dell’omonimo quotidiano che offrirà alcuni contenuti extra in esclusiva per gli abbonati.

Spotify corteggia content creator ed aziende: durante la fase di lancio del servizio la piattaforma non prenderà commissioni. Va tutto ai creatori dei podcast. Poi, dal 2023, verrà introdotta una commissione del 5%. Davvero bassa, se la si confronta con le fees imposte da altre piattaforme.

Ultimamente i podcast stanno avendo molto successo anche in Italia, si pensi al pubblico raggiunto da ‘Veleno’, podcast d’inchiesta di Pablo Trincia realizzato per Repubblica, ma anche a Morning, rassegna curata da Francesco Costa disponibile con l’abbonamento a Il Post.